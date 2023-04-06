إيران: مقتل مستشارينا في سوريا انتهاك للقانون الدولي

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد ايرواني، وجه رسالة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن "الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شنها الكيان الصهيوني على دمشق بسوريا، والتي أدت إلى مقتل المستشارين العسكريين الإيرانيين الرائد ميلاد حيدري، والنقيب مقداد مهقاني جعفر آبادي، وعدد من المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية السورية".وأضافت أنه "وصف الهجمات بأنها "جريمة بشعة ومثال بارز آخر على الاعتداءات المستمرة لكيان الاحتلال وانتهاكه الصارخ للقوانين الدولية في الأراضي السورية".وقال ايرواني إن "الكيان الإسرائيلي يواصل أعماله العدوانية ضد سوريا دون أي عواقب وعقاب من المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".وأوضح أنه "في الأشهر الأخيرة، انتهك الكيان الإسرائيلي علانية القوانين الإنسانية واستهدف بشكل منهجي ومتعمد البنية التحتية الحيوية في سوريا، بما في ذلك مطاري دمشق وحلب الدوليين، وهما طريق حيوي للمساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة بعد الزلزال الأخير".وطالب مندوب إيران لدى الأمم المتحدة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن "اتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد لهذه الانتهاكات ومساءلة الكيان الإسرائيلي بشأن جميع أعماله المنافية للقوانين الدولية".وأضاف إيرواني أن على مجلس الأمن "التخلي عن النهج المزدوج والوفاء بواجباته القانونية من خلال الإدانة الواضحة للانتهاك المستمر للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من قبل الكيان الإسرائيلي، يجب احترام سيادة سوريا وسلامة اراضيها ويجب عدم التسامح مع الأعمال التي تقوضها".