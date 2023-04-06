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واشنطن تعارض وضع خارطة طريق لانضمام أوكرانيا إلى الناتو

دوليات

2023-04-06 | 16:06
واشنطن تعارض وضع خارطة طريق لانضمام أوكرانيا إلى الناتو
المصدر:
وكالات
1,740 مشاهدة

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية نقلا عن مصادرها، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وبعض الأعضاء الآخرين في الناتو، يعارضون وضع خارطة طريق لانضمام أوكرانيا إلى الحلف خلال قمته المقبلة.

وقال أربعة مسؤولين مشاركين في المناقشات لـ "فاينانشال تايمز"، إن "الولايات المتحدة وألمانيا وهنغاريا تعارض جهود بعض الدول الأخرى في الناتو، وخاصة بولندا ودول البلطيق، لتعزيز العلاقات بين الناتو وأوكرانيا، وتأييد عضويتها المستقبلية بشكل واضح".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الخلافات ظهرت خلال اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في بروكسل هذا الأسبوع، والذي انعقد تحضيرا لقمة الحلف في العاصمة الليتوانية فيلنيوس في تموز المقبل".

ويشير الدبلوماسيون إلى أن "هناك خلافات في بروكسل بشأن ما يجب عرضه على أوكرانيا. وقال أحد المسؤولين الغربيين: "أمامنا عدة أسابيع من المفاوضات الصعبة لسد تلك الثغرات وصياغة نتيجة سياسية".

وحسب الصحيفة، فإن "جميع الأعضاء الـ 31 في حلف الناتو متفقون على أن عضوية أوكرانيا في الحلف لا تعتبر خيارا ممكنا في القريب العاجل، ولا يمكن مناقشتها بجدية بينما تستمر الحرب".

وقال مصدران لـ "فاينانشال تايمز"، إن "هناك تأييدا متصاعدا لفكرة منح أوكرانيا "خطة سياسية" خاصة بالعضوية، يراد منها أن تعزز العلاقات بين الحلف وكييف، لكن الولايات المتحدة تعارض هذا الاقتراح".

وحسب المصادر، تحث الولايات المتحدة الحلفاء على التركيز على الدعم العسكري والمالي والمساعدة الإنسانية لأوكرانيا على المدى القصير، لمساعدتها في التصدي لما يصفونه بـ "الغزو الروسي".

ويقول مسؤولون أمريكيون إن "الدعم المادي مثل توريدات الذخيرة، يجب أن يكون أولوية قمة فيلنيوس، وإن المناقشات حول الشراكة بعد الحرب تصرف الانتباه من هذا الهدف".

ويشير المسؤولون إلى أن "هناك خيارا آخر قيد النقاش، وهو الارتقاء بمستوى اللجنة المشتركة لأوكرانيا والناتو إلى مستوى مجلس الناتو – أوكرانيا، لرفع صفة أوكرانيا كشريك للحلف، لجعلها مشاركة أكثر في اجتماعات الناتو ومشاوراته الاستخباراتية".

وقال أحد المسؤولين إن "دول شرق أوروبا تسعى لإطلاق العملية التي لا بد أن تنتهي بمنح أوكرانيا العضوية في الحلف، فيما لا يزال الآخرون مترددين بهذا الشأن".

وحذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الناتو من أنه "سيحضر القمة فقط في حال عرض خطوات ملموسة من قبل الحلف تمهد الطريق إلى عضوية أوكرانيا في الناتو، مثل الضمانات الأمنية ما بعد الحرب أو تعميق التعاون مع الحلف".

وأكد أن "عضوية أوكرانيا في الناتو "ليست موضوعا لحل وسط"، وإن كييف لن تتنازل عن أي شيء في هذا الصدد".

وفي هذا السياق، لم يدل حلف الناتو بأي تصريحات جديدة بشأن آفاق عضوية أوكرانيا في الحلف، مكتفيا بالتأكيد على الوعود السابقة من عام 2008، بأن أوكرانيا قد تصبح عضوا في الناتو "في لحظة معينة" دون أي مواعيد محددة.

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