ميقاتي: نرفض أي "تصعيد عسكري" ينطلق من أراضينا

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، رفض لبنان "أي تصعيد عسكري" من أراضيه، وذلك بعد ساعات من إعلان إسرائيل إطلاق 34 صاروخا على الأقل من جنوب لبنان باتجاهها، متهمة مجموعات فلسطينية بالوقوف خلف ذلك.





وأوضح أن بلده "يرفض مطلقاً أي تصعيد عسكري ينطلق من أرضه، واستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم".

وقال ميقاتي في بيان، عقب استقباله وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو: "إدانة لبنان وشجبه عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان".وأوضح أن بلده "يرفض مطلقاً أي تصعيد عسكري ينطلق من أرضه، واستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم".