انفجارات قوية تهز قطاع غزة

وذكرت وسائل اعلام فلسطينية أن "قوات الجيش الإسرائيلي شنت غارات في قطاع غزة".وأكد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أن "سلاح الجو يشن الان غارات على القطاع".واستهدف الجيش الإسرائيلي موقع صلاح الدين التابع لـ"كتائب القسام" شرقي مدينة غزة، كما قصف موقعا للمقاومة جنوب مدينة غزة.وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية اطلقت موجة من الصواريخ باتجاه المدن الاسرائيلية.