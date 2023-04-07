الخارجية الايرانية تندد بالضربات الاسرائيلية على لبنان وغزة

نددت الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، بالضربات الإسرائيلية على لبنان وغزة بعد الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها.





ودعت الخارجية الايرانية، "المنظمات الدولية إلى تحرك فعال"

وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم الوزراة ، إنها "تشجب بشدة الهجمات.. باعتبارها انتهاكا لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية".ودعت الخارجية الايرانية، "المنظمات الدولية إلى تحرك فعال"