ارتفاع جديد في مؤشر الدولار الأمريكي

وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة إلى 102.16 بعد صدور بيانات الوظائف في القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة.وزاد الدولار أمام الين 0.4 بالمئة إلى 132.21 ين بينما تراجع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.0894 دولار.وأضاف الاقتصاد الأمريكي 236 ألف وظيفة جديدة في شهر مارس الماضي بما يزيد قليلا على التوقعات البالغة 230 ألف وظيفة، وهو ما ساهم في تراجع معدل البطالة إلى 3.5 بالمئة من 3.6 بالمئة في فبراير.