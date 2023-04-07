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اوكرانيا تعلق على تسريب وثائق سرية الى روسيا: عملية تضليل
دوليات
2023-04-07 | 13:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
966 مشاهدة
ردت أوكرانيا، اليوم الجمعة، على وثائق سرية "مسربة" تكشف خططا عسكرية أمريكية وغربية لمساعدة بلاده، معتبرة أنها "عملية تضليل" روسية.
وقال المسؤول في الرئاسة الأوكرانية إن "وثائق سرية مسربة توضح بالتفصيل خططا سرية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي تتعلق بمساعدة كييف، تبدو كأنها عملية تضليل روسية لبث الشكوك في الهجوم المضاد الذي تعتزم أوكرانيا شنه".
واضاف ميخايلو بودولياك أن "المعلومات المسربة التي نشرتها صحيفة (نيويورك تايمز) تحتوي على "قدر كبير جدا من المعلومات الوهمية، وإن روسيا تحاول استعادة زمام المبادرة في الغزو".
وذكر في بيان مكتوب :"أنها مجرد عناصر عادية لألاعيب المخابرات الروسية، ولا شيء أكثر من ذلك".
واشار مكتب الرئيس الأوكراني في بيان، الى أن "مقر القيادة العليا للقوات المسلحة ناقش إجراءات منع تسريب المعلومات العسكرية".
وتابع بودولياك: "روسيا تبحث عن أي طرق لاستعادة زمام المبادرة في محاولة للتأثير على سيناريوهات خطط الهجوم المضاد لأوكرانيا، لزرع الشكوك، وللمساومة على الأفكار، وأخيرا لترهيبنا بمدى معرفتهم بالأمور".
وتواجه القوات الأوكرانية منذ شهور هجوما روسيا في الشرق يتركز حول مدينة باخموت، وتأمل في شن هجوم مضاد في الأسابيع أو الأشهر المقبلة لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.
ولا تكشف أوكرانيا عن حجم خسائرها وتتعامل بحساسية شديدة تجاه هذا الأمر.
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