إصابات على الأقل بإطلاق نار ودهس في "تل أبيب"

أفادت مواقع إخبارية، مساء اليوم الجمعة، بوقوع إصابات في عملية إطلاق نار ودهس في تل أبيب.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن عدة أشخاص أصيبوا في عملية إطلاق نار بشارع كويفمان في تل أبيب، دون ذكر مزيد من التفاصيل.



وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن قوات الأمن حيدت منفذ العملية.



وأشارت التقارير الإعلامية إلى "وفاة إسرائيلي وإصابة 3 آخرين إصابات متفاوتة بين خطيرة وطفيفة".