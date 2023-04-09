كندا.. تسمم اكثر من 135 موطنا نتيجة انقطاع الكهرباء

ونقلت القناة عن مديرية الصحة في المقاطعة، أن الكهرباء انقطعت عن المستخدمين بعد هطول أمطار جليدية في المنطقة يوم الأربعاء الماضي.ووفقا للقناة التلفزيونية، تم منذ 5 أبريل نقل 135 شخصا إلى المرافق الطبية بسبب التسمم بغاز أول أكسيد الكربون.وتؤكد القناة أن هذا الغاز السام، ظهر في بيوت المواطنين المصابين عند محاولتهم استخدام الفحم للتدفئة وكذلك طهي الطعام باستخدام مواقد الغاز الخاصة بالشواء داخل البيوت.وأشارت القناة إلى أن المطر الجليدي، ضرب مقاطعتي كيبيك وأونتاريو يوم الأربعاء، وبسببه انقطع التيار الكهربائي عن مليون منزل ومبنى.وتتوقع السلطات، أن تتمكن من إصلاح خطوط نقل الطاقة لتعود الكهرباء لجميع المستهلكين، يوم غدا الاثنين .