خلال الاستهداف.. موقف جديد من "قسد" بشأن وجود قائدها في مطار السليمانية

وكانت "قسد"، قد نفت يوم الجمعة الماضي وجود عبدي في المطار خلال وقوع الهجوم. وأوضحت في بيانها أمس، أن النفي كان لأسباب «أمنية».وذكرت، إنه "في إطار الاستجابة الأمنية الطارئة المتعلقة بسلامة قيادة قواتنا، تعمّد المركز الإعلامي احتواء المعلومات حول الهجوم التركي على مطار السليمانية أثناء تواجد القائد العام لقواتنا مظلوم عبدي، حتى وصوله إلى مناطق شمال وشرق سوريا بشكل آمن".وقال المتحدث باسم «قسد» فرهاد شامي، إن عبدي "كان متواجداً في السليمانية في إطار العمل المشترك مع جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق باطلاع من قوات التحالف الدولي لتنسيق الجهود المستمرة ضد داعش"، مؤكدا "عدم تعرضه لاي أذى".قوات أمريكيةوأكد فرهاد شامي "وجود قوات أمريكية في المطار أثناء الهجوم"، من دون إضافة أي تفاصيل حول سبب وجودهم أو ما إذا كانوا برفقة عبدي.ووقع القصف على المطار، وفق شامي، أثناء مغادرة عبدي السليمانية بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع الشركاء ضد داعش".وأمس، دان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد قصف مطار السليمانية. وقال في بيان: نؤكد عدم وجود مبرر قانوني يخوّل القوات التركية الاستمرار على نهجها.