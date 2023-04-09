دول عربية ضمن قائمة أضخم المشاريع العالمية.. هل العراق من بينها؟

السومرية نيوز - دوليات

نشر موقع "ستاتيستا" رسما بياناً لأضخم المشاريع في العالم، التي تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار، وضمت دولا عربية في منطقة الخليج العربي، على رأسها المشروع السعودي لمدينة نيوم، بتكلفة بلغت 500 مليار دولار، وشملت القائمة مشاريع أخرى، كمجمع دبي لاند الترفيهي والسياحي، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في شمال جدة، ومدينة الحرير بشمال الكويت.



وفيما يلي إنفوغراف بأكبر 10 مشاريع عالمية: