إيران: حققنا 159 إنجازا نوويا خلال 2022

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية لرئيس المنظمة محمد إسلامي، بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية الموافق اليوم الأحد، بحسب وكالة "إرنا".وقال المسؤول الإيراني: "إن تسجيل 159 إنجازا نوويا خلال العام الماضي (العام الإيراني انتهى في 20 آذار/مارس) هو رسالة واضحة للتطور والحيوية".واعتبر إسلامي أن العقوبات المفروضة على شركات الأدوية الاشعاعية الإيرانية "مثال جيد جدا لإثبات زيف أدعياء حقوق الانسان".وذكر رئيس الوكالة الذرية الإيرانية أن العقوبات استهدفت كافة الشركات ذات الصلة بقضايا الأدوية الإشعاعية، لافتا إلى أن ذلك تسبب في مواجهة بلاده لظروف صعبة جراء ذلك.لكنه أشار إلى أن هذا الوضع "ساعدنا على توسيع وتطوير البنية التحتية البحثية والصناعية لإنتاج الأدوية الإشعاعية وبسلسلة كاملة من القدرات".وأوضح أن المنظمة تنفذ 20 مشروعا للأدوية الإشعاعية، لافتا إلى أنها تعمل حاليا على إنشاء مركز إنتاج الأدوية الاشعاعية على أمل أن يفتتح بعد عامين.