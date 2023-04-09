صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة

السومرية نيوز – دوليات



صدر مرسوم أميري في الكويت، اليوم الأحد، بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح.











طلال خالد الأحمد الصباح - نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية ووزيراً للدفاع بالوكالة.



- خالد علي محمد الفاضل- نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء.



- بدر حامد يوسف الملا - نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير دولة لشئون مجلس الأمة.



- فهد علي زايد الشعلة - وزير دولة لشئون البلدية ووزير دولة لشئون الاتصالات.



- عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيرا للإعلام ووزير دولة لشئون الشباب.



- أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة



- أماني سليمان عبد الوهاب بوقماز وزيراً للأشغال العامة.



- حمد عبد الوهاب حمد العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي



- سالم عبد الله الجابر الصباح وزيرا للخارجية.



- مي جاسم محمد البغلي وزيراً للشئون الاجتماعية وشئون المرأة والطفولة.



- عامر محمد علي محمد وزيراً للعدل ووزيرا للأوقاف والشئون الإسلامية.



- مطلق نايف عمر أبو رقبة العتيبي وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشئون الإسكان.



- محمد عثمان محمد العيبان وزيرا للتجارة والصناعة.



- مناف عبد العزيز اسحق الهاجري وزيراً للمالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.

وبحسب المرسوم الأميري، فإن التشكيل الجديد للحكومة الكويتية جاء كالآتي:طلال خالد الأحمد الصباح - نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية ووزيراً للدفاع بالوكالة.- خالد علي محمد الفاضل- نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء.- بدر حامد يوسف الملا - نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير دولة لشئون مجلس الأمة.- فهد علي زايد الشعلة - وزير دولة لشئون البلدية ووزير دولة لشئون الاتصالات.- عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيرا للإعلام ووزير دولة لشئون الشباب.- أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة- أماني سليمان عبد الوهاب بوقماز وزيراً للأشغال العامة.- حمد عبد الوهاب حمد العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي- سالم عبد الله الجابر الصباح وزيرا للخارجية.- مي جاسم محمد البغلي وزيراً للشئون الاجتماعية وشئون المرأة والطفولة.- عامر محمد علي محمد وزيراً للعدل ووزيرا للأوقاف والشئون الإسلامية.- مطلق نايف عمر أبو رقبة العتيبي وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشئون الإسكان.- محمد عثمان محمد العيبان وزيرا للتجارة والصناعة.- مناف عبد العزيز اسحق الهاجري وزيراً للمالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.