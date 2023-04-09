غواصة نووية أمريكية تقترب من مياه الخليج

وأعلن متحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي أن غواصة فلوريدا دخلت المنطقة يوم الخميس وعبرت قناة السويس يوم الجمعة.وقالت المجلة العسكرية الإسرائيلية إن الغواصة الأمريكية تحمل على متنها 154 صاروخا من طراز توماهوك.وأعلنت البحرية الأمريكية أن الغواصة التي تعمل بالطاقة النووية وحاملة الصواريخ الموجهة "فلوريدا" تعمل الآن في الشرق الأوسط، دعما للأسطول الخامس المتمركز في البحرين الأحمر والمتوسط.وقال تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس، إن غواصة فلوريدا دخلت المنطقة الخميس وعبرت قناة السويس يوم الجمعة.