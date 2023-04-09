إيران تكشف عن "مسيّرة انتحارية".. هذه تفاصيلها

وأعلن مسؤول "منظمة الأبحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي" بالقوات البرية للحرس الثوري، العميد علي كوهستاني عن الاختبار الناجح للطائرة المسيرة الانتحارية الحديثة. وتقلع من قاعدة مثبتة على سطح شاحنة صغيرة.وأشار إلى أنها من تصميم وإنتاج الشباب المتخصصون في جهاد الاكتفاء الذاتي "نزسا".وأضاف: "جاء تصميم هيكل هذه الطائرة من نوع الطائرات المسيرة eazy setup (سهلة التركيب)، وهذا هو سبب تقليل وقت تحضيرها من قبل المستخدم، مما يزيد من سرعة تحضيرها استخدامها".