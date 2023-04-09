في البحر المتوسط.. قارب مهاجرين "تائه" ينذر بكارثة إنسانية

ضل قارب يقل نحو 400 مهاجر، طريقه بين مالطا وليبيا، بينما تتسرب إليه المياه، وذلك وسط ارتفاع حاد في عدد قوارب المهاجرين التي تعبر البحر من شمال إفريقيا.







"ركاب القارب مصابون بالذعر، ويحتاج عدد منهم إلى رعاية طبية، كما نفد الوقود من القارب وامتلأت قاعدته بالمياه، بينما غادره قائده ولا يوجد على متنه من يستطيع توجيهه"، وفق خدمة الدعم، مؤكدة أن القارب موجود حاليا في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا. وقالت خدمة الدعم "ألارم فون"، الناشطة في عمليات إنقاذ المهاجرين بمياه البحر المتوسط، إنها تلقت اتصالا من القارب، الذي أبحر من طبرق في ليبيا الليلة الماضية، وأنها أبلغت السلطات، وأكدت أنه لم يتم إطلاق أي عملية إنقاذ حتى الآن."ركاب القارب مصابون بالذعر، ويحتاج عدد منهم إلى رعاية طبية، كما نفد الوقود من القارب وامتلأت قاعدته بالمياه، بينما غادره قائده ولا يوجد على متنه من يستطيع توجيهه"، وفق خدمة الدعم، مؤكدة أن القارب موجود حاليا في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا.

الى ذلك، قالت منظمة "سي ووتش إنترناشونال" الألمانية غير الحكومية على حسابها على تويتر، إنها عثرت على القارب، وإن سفينتين تجاريتين كانتا بالقرب منه.

وطلبت السلطات في مالطا من السفينتين عدم القيام بعملية إنقاذ، وإن إحدى السفينتين طُلب منها فقط تزويد القارب بالوقود.

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع السلطات في مالطا للتعليق، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.



وقالت منظمة ريسكشيب، وهي منظمة أخرى ألمانية غير حكومية، إن 23 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم الليلة الماضية في تحطم قارب آخر بالبحر المتوسط.

وأضافت على تويتر إنها اكتشفت وجود 25 شخصا في المياه أثناء عملية إنقاذ، وتمكنت من إنقاذ 22 فقط وانتشال جثتين.

ريسكشيب أكدت أنه جرى إبلاغها بغرق نحو 20 آخرين في وقت سابق.

وانقذت الأسبوع الماضي، سفينة "جيو بارنتس" التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود الخيرية، 440 مهاجرا قبالة سواحل مالطا، بعد عملية معقدة استغرقت 11 ساعة وسط أمواج عاتية.

السلطات أعلنت فقدان 23 مهاجرا إفريقيا على الأقل، ووفاة 4 آخرين، السبت، بعد غرق قاربين قبالة ساحل تونس، أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا.