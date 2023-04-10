انطلاق المناورات الصينية في مضيق تايوان

خلال عطلة نهاية الأسبوع شاركت مقاتلات وسفن حربية في محاكاة لعمليات قصف مستهدف للجزيرة في إطار هذه المناورات التي أطلق عليها اسم "السيف المشترك" ونددت بها تايوان.ودعت الولايات المتحدة من جهتها بكين إلى "ضبط النفس".يتمثل هدف المناورات في محاكاة "تطويق كامل" للجزيرة التي تقطنها 23 مليون نسمة وتطالب بكين بالسيادة عليها. وأرسلت الصين طائرات وسفنا وقوات إلى "البحر والمجال الجوي" حول الجزيرة على ما قال الجيش.وقد أثار ذلك قلق السكان. وقال لين كي كيانغ (60 عاما) المقيم في جزيرة بيغان في أرخبيل ماتسو التابع لتايوان ويمكن رؤيته من الساحل الصيني، لوكالة فرانس برس "نحن الناس العاديين نريد فقط حياة بسيطة ومستقرة".وأضاف الرجل الذي يعمل طاهيا "إذا اندلعت حرب، الآن بعد أن أصبحت صواريخهم متطورة جدا، لن تكون لدينا فرصة للمقاومة. سنُسحَق".