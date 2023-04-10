إيران تعلن استئناف الرحلات الجوية مع السعودية



السومرية نيوز – دوليات



كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، عن استئناف الرحلات الجوية بين إيران والسعودية.

ونقلت وكالة فارس عن مساعد وزير الخارجية الإيراني والمدير العام لدائرة الخليج بالوزارة، علي رضا عنياتي، قوله إنه بناء على اتفاقية النقل الجوي تقرر استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، وهو ما يمكن تعريفه بأنه تواصل الرعايا في إطار العلاقات بين إيران والسعودية".

يذكر، أن فريقاً تقنياً سعودياً وصل إلى إيران، للتحضير لإعادة افتتاح السفارة السعودية في طهران، والقنصلية في مشهد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن "وصول الفريق التقني السعودي إلى طهران، هو إنفاذ للاتفاق الثلاثي المشترك لكل من السعودية وإيران والصين".

وفي وقت سابق، وقع وزيرا خارجية إيران والسعودية، على بيان مشترك، في ختام محادثاتهما في العاصمة الصينية بكين، نص على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.

وبحسب البيان، اتفق وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.

يذكر أن إيران والسعودية أعلنتا في 10 آذار الحالي، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، وذلك استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.