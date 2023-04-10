زلزالان يضربان جزيرة بالي في إندونيسيا

ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية (BMKG)، وقع الزلزالان ما بين الساعة 07:36 – 07:37 على التوالي ( 03:36 - 03:37 بتوقيت موسكو)، على بعد 86 كلم جنوب مدينة دينباسار.وأوضحت الوكالة عبر "تويتر" أن الزلزالين وقعا في البحر على عمق يتراوح ما بين 10 و13 كلم على التوالي.ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، واستبعدت الوكالة احتمال وقوع تسونامي كرد فعل على الزلزالين.