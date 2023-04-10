بايدن يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

وقطع بايدن التكهنات حول ترشحه من عدمه، بإعلانه خوض الانتخابات المقبلة في عام 2024.يشار إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب يسعى للترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.وكانت شبكة "سي بي إس نيوز" نقلت عن مستشار للرئيس بايدن في وقت سابق، أنه ليس في عجلة من أمره لإعلان حملته، مشيرًا إلى أن أحد العوامل وراء التأخير في الإعلان كان الحرب في أوكرانيا، والتوترات بين الولايات المتحدة والصين.