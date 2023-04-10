قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية أمريكية

وذكر بيان لشرطة المدينة نشرته عبر تويتر: "هجوم مسلح وقع في القطاع 300 في إيست ماين"، مشيرة إلى "وقوع 5 قتلى و6 جرحى في حادث إطلاق النار بالمدينة".وحذرت الشرطة، المواطنين من التوجه إلى منطقة الحادث، وطلبت منهم أخذ الحيطة والحذر، نظرا لكبر عدد الضحايا، مبينة أنه تم فتح تحقيق في حيثيات الحادث.وبينت، أنه تم تحييد منفذ الهجوم.ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر أمنية، قولها، إن "6 مصابين بينهم ضابط في الحادث".