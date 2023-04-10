خارطة طريق خاصة بسوريا.. تحديد موعد لعقد اجتماع رباعي في موسكو

وقال جاويش أوغلو، في مقابلة مع قناة "إيه خبر" التركية، "لقد ناقشنا هذا الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته. نعتقد أن هذا اللقاء سيُعقد في مطلع مايو، وفي موسكو حسب اعتقادي. لقد تلقينا هذه المعلومات من الجانب الروسي".وأضاف أن "خارطة الطريق" الخاصة بسوريا، تتضمن عقد لقاء بين قادة روسيا وسوريا وإيران وتركيا، مشيرا إلى أن "وزراء خارجية البلدان الأربعة سيعملون على وضع الترتيبات اللازمة لهذا الاجتماع".وأوضح وزير خارجية تركيا، أن "اللقاء المحتمل بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره السوري بشار الأسد، سيجرى التحضير له خلال اجتماع موسكو"، مردفاً "لن نحقق أي مكاسب سياسية من وراء اللقاء بين أردوغان والأسد أو أي لقاء على مستوى الوزراء".