إيران ترد على استعداد إسرائيل لشن هجوم استباقي ضدها

وقال موسوي، في تصريحات نقلتها قناة "فيلق القدس"، إن "أي شخص لديه القليل من الإلمام بالشؤون العسكرية سيفهم جيدا أن حجم الكيان الصهيوني هو أصغر من إحدى عملياتنا خلال سنوات حربنا الثماني مع نظام صدام حسين في ثمانينيات القرن الماضي".وأضاف، أن "إسرائيل تغرق وآثار انهيارها باتت واضحة، وهي أحقر من أن تشكل تهديدا لإيران".وكان رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هيرسي هاليفي، أكد "استعداد إسرائيل، لشن هجوم استباقي على إيران، حتى دون مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية".