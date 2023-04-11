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في بث مباشر.. مسلح يشن هجوما على بنك أمريكي ويقتل خمسة أشخاص
دوليات
2023-04-11 | 05:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,162 مشاهدة
لقي خمسة أشخاص حتفهم في هجوم على بنك في مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، حيث بث المسلح على الهواء مباشرة هجومه قبل أن يلقى حتفه خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.
وقالت الشرطة إن الرجل (25 عاما) وكان مسلحا ببندقية يعمل لدى البنك، قائلة إنه توفي في موقع "أولد ناشونال بنك".
وقال بول همفري نائب قائد شرطة لويزفيل إن الضباط كانوا في مكان الحادث بعد دقائق من وصول مكالمة الطوارئ. وخلال تبادل إطلاق النار، كان ضابطان من بين عدة أشخاص أصيبوا. وكان أحد الضباط في حالة حرجة بعد إصابته برصاصة في رأسه. وتردد أن أعمار الضحايا تتراوح بين 40 و64 عاما.
وقال حاكم كنتاكي آندي بيشير إن اثنين من القتلى كانا صديقين مقربين له، وإن صديقا ثالثا يعالج في المستشفى. ووصف الأحداث بأنها "مروعة".
وأدان الرئيس الأمريكي جو بايدن إطلاق النار الجماعي الأخير في الولايات المتحدة، واصفا إياه بأنه "عمل أهوج من أعمال العنف المسلح". وطالب الجمهوريين في الكونجرس بالعمل مع الديمقراطيين لتشديد قوانين السيطرة على الأسلحة، وهو نداء من غير المرجح أن يلقى آذانا صاغية.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم بث الحادث على إنستغرام ونقلت بيانا من الشركة الأم "ميتا" التي عملت بسرعة على إزالة المحتوى.
وقالت الشرطة إنه لم يتضح ما إذا كانت الشرطة قد أطلقت النار على المسلح أو قتل نفسه. ووفقا للتحقيق الأولي، كان الرجل إما موظفا حاليا أو سابقا في البنك. ولم يتم إعطاء مزيد من المعلومات الأساسية عن الدافع المحتمل.
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