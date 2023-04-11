Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"الخندق العملاق".. هكذا تستعد روسيا للهجوم المضاد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ألمانيا تتخلى عن الطاقة النووية بشكل كامل

دوليات

2023-04-11 | 10:21
ألمانيا تتخلى عن الطاقة النووية بشكل كامل
520 مشاهدة

تمضي ألمانيا في قرارها التخلي عن الطاقة النووية بشكل كامل رغم الأزمة في هذا المجال، إذ توقف السبت آخر ثلاثة مفاعلات، معولة على إنجاح انتقالها البيئي من دون الاعتماد على الطاقة الذرية.

على ضفاف نهر نيكار، على مقربة من مدينة شتوتغارت في جنوب ألمانيا، سيصبح البخار الأبيض المنبعث من محطة بادن فورتمبيرغ للطاقة النووية قريباً مجرد ذكرى.

الأمر عينه يسري على مجمعي "إيسار 2" بمنطقة بافاريا شرق البلاد، وإيمسلاند شمالاً، في الطرف الآخر من ألمانيا، قرب الحدود الهولندية.

بينما تعتمد الكثير من الدول الغربية على الطاقة النووية، تطوي ألمانيا، الرائدة اقتصادياً في أوروبا، هذه الصفحة نهائياً، رغم الجدل المتواصل حول الموضوع.

وتنفذ ألمانيا قرار التخلص التدريجي من الطاقة النووية المتخذ عام 2002، والذي سرعته أنغيلا ميركل في عام 2011، بعد كارثة فوكوشيما في اليابان.

وقالت المستشارة الألمانية حينها إن كارثة فوكوشيما أظهرت أنه "حتى في بلد عالي التقنية مثل اليابان، لا يمكن السيطرة على المخاطر المرتبطة بالطاقة النووية بنسبة 100 بالمئة".

قد أغلقت ألمانيا 16 مفاعلا منذ عام 2003. ووفرت المحطات الثلاثة الأخيرة 6 بالمئة من الطاقة المنتجة في البلاد العام الماضي، بعدما أمنت الطاقة النووية 30.8 بالمئة من إجمالي كميات الطاقة في البلاد عام 1997.

وفي الوقت نفسه، بلغت حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج التوليد 46 بالمئة في عام 2022، مقارنة بأقل من 25 بالمئة قبل عشر سنوات.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
ليالي رمضان بالصالحية في بغداد - الحلقة ٢٠ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-11
Play
ليالي رمضان بالصالحية في بغداد - الحلقة ٢٠ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-11
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
Play
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
بازار رمضاني في منطقة بيازيد - الحلقة ١٥ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-10
Play
بازار رمضاني في منطقة بيازيد - الحلقة ١٥ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-10
Play
نشرة ١٠ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-10
حديث رمضان 2023
Play
حديث رمضان 2023
استشهاد الامام علي ( عليه السلام) - الحلقة ١٩
11:40 | 2023-04-10
Play
استشهاد الامام علي ( عليه السلام) - الحلقة ١٩
11:40 | 2023-04-10
تك تك رمضان
Play
تك تك رمضان
الفنانة دزدمونة - الحلقة ١٨ | رمضان ٢٠٢٣
13:50 | 2023-04-09
Play
الفنانة دزدمونة - الحلقة ١٨ | رمضان ٢٠٢٣
13:50 | 2023-04-09
رزاق برو
Play
رزاق برو
تخريب ضحك ونهفات جديدة - الحلقة ١٨ | رمضان ٢٠٢٣
12:50 | 2023-04-09
Play
تخريب ضحك ونهفات جديدة - الحلقة ١٨ | رمضان ٢٠٢٣
12:50 | 2023-04-09
هاي 100 ألف
Play
هاي 100 ألف
الروح والنخوة العراقية الجميلة - حلقة ١٨ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-09
Play
الروح والنخوة العراقية الجميلة - حلقة ١٨ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-09
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٨ الى ١٤ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-08
Play
من ٨ الى ١٤ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-08
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد .. حافظ القاضي - الحلقة ٤٢٨ | 2023
05:00 | 2023-03-22
Play
بغداد .. حافظ القاضي - الحلقة ٤٢٨ | 2023
05:00 | 2023-03-22
الأكثر مشاهدة
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
ليالي رمضان بالصالحية في بغداد - الحلقة ٢٠ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-11
Play
ليالي رمضان بالصالحية في بغداد - الحلقة ٢٠ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-11
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
Play
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
بازار رمضاني في منطقة بيازيد - الحلقة ١٥ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-10
Play
بازار رمضاني في منطقة بيازيد - الحلقة ١٥ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-10
Play
نشرة ١٠ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-10
حديث رمضان 2023
Play
حديث رمضان 2023
استشهاد الامام علي ( عليه السلام) - الحلقة ١٩
11:40 | 2023-04-10
Play
استشهاد الامام علي ( عليه السلام) - الحلقة ١٩
11:40 | 2023-04-10
تك تك رمضان
Play
تك تك رمضان
الفنانة دزدمونة - الحلقة ١٨ | رمضان ٢٠٢٣
13:50 | 2023-04-09
Play
الفنانة دزدمونة - الحلقة ١٨ | رمضان ٢٠٢٣
13:50 | 2023-04-09
رزاق برو
Play
رزاق برو
تخريب ضحك ونهفات جديدة - الحلقة ١٨ | رمضان ٢٠٢٣
12:50 | 2023-04-09
Play
تخريب ضحك ونهفات جديدة - الحلقة ١٨ | رمضان ٢٠٢٣
12:50 | 2023-04-09
هاي 100 ألف
Play
هاي 100 ألف
الروح والنخوة العراقية الجميلة - حلقة ١٨ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-09
Play
الروح والنخوة العراقية الجميلة - حلقة ١٨ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-09
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٨ الى ١٤ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-08
Play
من ٨ الى ١٤ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-08
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.