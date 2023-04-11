برصاص إسرائيلي.. مقتل فلسطينيين اثنين في نابلس

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن شابين فلسطينيين قتلا برصاص القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، في قرية دير الحطب، شرقي نابلس، خلال اشتباك مسلح قرب مستوطنة "ألون موريه".أما موقع "واينت" العبري، فقد قال إن "عناصر من القوات الإسرائيلية من كتيبة المراقبة 636 نصبوا كمينا بالقرب من "ألون موريه" بالقرب من نابلس وتمكنوا من تحديد خلية أطلقت قذيفة على بؤرة استيطانية قرب المستوطنة".وأضاف الموقع أن "عناصر الكمين أطلقوا النار فقتلوا اثنين من الخلية وأصابوا الثالث الذي نقل إلى مستشفى رفيديا في نابلس، ويبدو أنه كان سائق الفرقة. وتم العثور على مسدسات وبندقية 16 ملم معهم ولم تقع إصابات بين الجنود".