أردوغان يتحدث عن السلام في أوكرانيا: لازال ممكنا

ونقلت وكالة "الأناضول"عن أردوغان قوله: "بفضل جهود تركيا والاتصالات المكثفة مع روسيا وأوكرانيا، لا تزال آفاق السلام على جدول الأعمال. وبفضل الجهود المكثفة لأنقرة، من الممكن تحقيق تقدم ملموس. تبادل الأسرى وصفقة الحبوب هي دليل واضح على ذلك".وأكد أن "تركيا تواصل الدبلوماسية الفعالة، مما يجعل من الممكن تحقيق نتائج حقيقية في العديد من المجالات، بما في ذلك في ليبيا وإقليم قره باغ".وأضاف أردوغان: "لقد أظهرنا للعالم أننا عامل مؤثر، إذا لزم الأمر، يغير الوضع على الأرض. هناك الكثير من الأمثلة على ذلك: من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى الوضع بالقرب من الحدود الجنوبية لتركيا، ومن البحر الأسود إلى القوقاز".ولفت أردوغان الانتباه إلى "الإنجازات التي حققتها تركيا خلال العقود الأخيرة، بما في ذلك في مجالات مجمع الدفاع والنقل والبنية التحتية".وأشار إلى أن "دعوة أنقرة لإصلاح هيكل الأمم المتحدة تكتسب المزيد والمزيد من الاستجابة في العالم. وأضاف: "العديد من الدول تعيد وتكرر: "العالم أكثر من 5"(الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن)".