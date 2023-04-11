الجمعة المقبل.. دول الخليج تبحث عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال إيجاز صحفي في مقرّ الوزارة في الدوحة، إن "الهدف الأساسي من "هذا الاجتماع التشاوري" الذي تشارك فيه دول الخليج إضافة إلى الأردن ومصر والعراق، هو "التباحث حول الوضع في سوريا".وأشار إلى أن "هناك تطورات كثيرة فيما يتعلق بالوضع في سوريا وفي وجهات النظر العربية تجاه عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية".وأفاد دبلوماسي عربي في الخليج لوكالة "فرانس برس" أن الاجتماع سيتناول "القضايا الإقليمية الرئيسية، وسيكون التركيز على الشأن السوري"، مشيرًا الى أن "القمة العربية ومشاركة سوريا فيها ستكون مطروحة بالتأكيد".ولفت إلى أنّ "الاجتماع حول سوريا كان مقررا عقده أساسًا خلال الأسابيع القليلة الماضية في الأردن لكن تم تأجيله".وأكد الأنصاري "مشاركة رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الاجتماع".من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية لوكالة "فرانس برس" إن "مسألة مشاركة بغداد في الاجتماع قيد الدرس حاليًا".وأوضح الأنصاري أنها "قد وُجّهت دعوة إلى العراق والأردن ومصر لأنها "دول معنية في هذا الشأن".ولفت إلى أن "الموقف القطري لم يتغيّر موضحًا أن أي تغيير في الموقف من سوريا "مرتبط أساسًا بالإجماع العربي وبتغير ميداني يحقق تطلعات الشعب السوري".