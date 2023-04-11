ايطاليا تعلن حالة الطوارئ لمدة 6 اشهر

وتم الإعلان بناء على اقتراح من وزير الحماية المدنية وسياسات البحر، نيللو موزوميتشي.وقال موزوميتشي في تصريح صحفي بعد اجتماع لمجلس الوزراء :"لقد انضممنا بسرور لطلب وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، الذي يدرك جيدا خطورة الظاهرة التي سجلت زيادة بنسبة 300 في المائة".وأضاف :"بالطبع هذا لا يتجاوز المشكلة التي حلها مرتبط فقط بتدخل واع ومسؤول من قبل الاتحاد الأوروبي".