ماسك يدمج تويتر مع شركة حديثة

قالت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إن تويتر لم يعد شركة مستقلة، بعد الاندماج مع شركة حديثة تدعى إكس كورب "X Corp"، الأمر الذي أثار تكهنات حول خطط إيلون ماسك المستقبلية.



وأوضح المصدر أن "تويتر لم يعد موجودا بعد اندماجه مع شركة X Corp، وذلك وفقا لوثيقة صادرة بتاريخ 4 أبريل وقدمت إلى محكمة كاليفورنيا".

وليس من الواضح بعد ما يعنيه هذا التغيير بالنسبة إلى "Twitter"، الذي شهد مجموعة من التغييرات، منذ أن اشتراه الملياردير الأميركي ماسك مقابل 44 مليار دولار العام الماضي.

وسبق لثاني أغنى رجل في العالم أن أعلن عن رغبته في جعل "X" مشابها لتطبيق "WeChat" الصيني، وهو تطبيق شهير تملكه شركة "Tencent Holdings".

ويستخدم "وي شات" في كل شيء تقريبا، بدءا من المدفوعات وحجز تذاكر الأحداث إلى تبادل الرسائل.

ويمتلك ماسك أيضا النطاق "X.com"، وهو اسم شركة مدفوعات عبر الإنترنت اندمجت في النهاية مع "PayPal".



يوم أمس الاثنين، أثار إيلون ماسك تكهنات أخرى، بعدما نشر على حسابه صورة اللافتة الخاصة باسم تويتر، الموضوعة خارجة مقر الشركة في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.



وبدت الصورة غامضة، خاصة وأنه تم طلاء حرف "W" في كلمة "Twitter"، وقبلها، غيّر الملياردير الأميركي لفترة وجيزة شعار "تويتر" في العالم الافتراضي من العصفور إلى الكلب.