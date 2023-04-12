الملك تشارلز يكسر التقاليد الملكية بضيوف حفل التتويج

وسيكون حفل تتويج الملك تشارلز أكثر تواضعاً من تتويج والدته قبل 70 عاماً. سيتدفق ما يُقدَّر بنحو 2000 ضيف إلى مقاعد كنيسة وستمنستر آبي في 6 ايار، بينما حضر 8251 شخصاً حفل الملكة إليزابيث، وتم تقليص الخدمة إلى 60 دقيقة وهو ثلث مدة تتويج الملكة في عام 1953. في الأسبوع الماضي، أعلن قصر باكنغهام أن الملك البالغ من العمر 74 عاماً، دعا أكثر من 850 من ممثلي المجتمع والجمعيات الخيرية لتتويجه. تمت دعوة أكثر من 450 من الحاصلين على ميدالية الإمبراطورية البريطانية (BEM) لمشاهدة الخدمة، بينما سيشهد أكثر من 400 شاب، بعضهم يمثلون جمعيات خيرية اختارها الملك تشارلز والملكة كاميلا، الاحتفالات من كنيسة سانت مارغريت القريبة كجزء من مشاهدة خاصة. من سانت مارغريت، سيشاهدون أيضاً موكب التتويج وهو يغادر وستمنستر آبي عندما تنتهي الخدمة.ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ميغان ماركل والأمير هاري سيسافران إلى المملكة المتحدة لحضور حفل التتويج. تمت دعوة دوق ودوقة ساسكس اللذين أقاما في ولاية كاليفورنيا مسقط رأس ميغان منذ عام 2020 بعد تنحيهما كعضوين بارزين في العائلة المالكة إلى الحدث في وستمنستر أبي. وقال متحدث باسم الزوجين لصحيفة Sunday Times في بيان الشهر الماضي: "يمكنني أن أؤكد أن الدوق تلقى مؤخراً مراسلات بالبريد الإلكتروني من مكتب الملك بخصوص التتويج". ومع ذلك، أضاف المتحدث باسم الأمير هاري وميغان أن حضورهما لم يتم تأكيده بعد. وتابع البيان: "لن نكشف عن قرار فوري بشأن حضور الدوق والدوقة في هذا الوقت".تجرى الاستعدادات للتتويج على قدمٍ وساق، مع الزخارف التي تظهر رسمة للملك يرتدي تاجاً ترتفع في جميع أنحاء لندن. كما كشف القصر عن دعوة التتويج الرسمية وكشف عن الدور الخاص الذي سيلعبه الأمير جورج، 9 أعوام، خلال خدمة الكنيسة. جورج، الذي يحتل المرتبة الثانية في خط خلافة العرش، سيكون بمثابة وصيف شرف لجده.