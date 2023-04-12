كورونا تمنع بوريل من زيارة الصين

وقال بوريل في بيان صحفي انه "أصيب بكورونا "كوفيد-19" وأرجأ زيارته إلى الصين".وأضاف بوريل أنه "على ما يرام ولا يعاني من أي أعراض".وكان من المقرر أن "يزور المسؤول الأوروبي الرفيع، الصين من 13 إلى 15 نيسان.