الأمم المتحدة: الصومال يواجه خطر حدوث مجاعة شاملة

وقال غوتيريش أن "نحو 8.3 مليون صومالي، نصف التعداد السكاني تقريبا، تلزمهم مساعدات إنسانية عاجلة"، مضيفا أنه "تم تلبية 15 بالمئة فقط من متطلبات المساعدات البالغة قيمتها 2.6 مليار دولار لهذا العام".وتحدث غوتيريش للصحفيين في مقديشو: "حينما تلوح المجاعة في الأفق، يكون هذا غير مقبول تماما".ذكر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، الذي يضع المعايير العالمية لتحديد مدى خطورة أزمة الغذاء، أن الصومال تجنب المجاعة مؤقتا، لكنه حذر من أن الوضع يزداد سوءا، وجاء حديث غوتيريش بعد زيارة مخيم في "بيدوة" جنوب غرب الصومال للنازحين جراء الجفاف والقتال بين "حركة الشباب" التابعة لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، وبين قوات الحكومة.وأضاف غوتيريش: "من غير المعقول أن يعاني الصوماليون من الآثار الفظيعة لأزمة مناخ لم يتسببوا فيها بأي حال من الأحوال. يشيع تغير المناخ الفوضى".وذكر أن الجفاف تسبب في تشريد 1.4 مليون صومالي تشكل النساء والأطفال 80 بالمئة منهم، وذلك بعد خمسة مواسم متتالية لم تهطل فيها الأمطار.