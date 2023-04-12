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تتصدرها مصر.. تعرف على أقوى 10 جيوش في أفريقيا

دوليات

2023-04-12 | 11:17
تتصدرها مصر.. تعرف على أقوى 10 جيوش في أفريقيا
1,071 مشاهدة

كشف موقع "ميليتري أفريكا" العسكري، عن أقوى عشرة جيوش أفريقية، والتي تتصدرها مصر والجزائر.

ولتصنيف أقوى الجيوش في القارة الأفريقية، أخذ الموقع في الاعتبار خمسة عوامل: ميزانية القوات المسلحة وعدد القوات النشطة والمعدات العسكرية الموجودة تحت تصرفها، وحالة استعدادها والتأثير الجيوسياسي للبلاد.

خلص الموقع إلى أن أقوى جيش في إفريقيا هو جيش مصر. تمتلك الدولة ميزانية دفاعية تزيد عن 4.4 مليار دولار، لديها جيش دائم كبير يزيد عن 450.000 جندي نشط و 800.000 جندي احتياطي. تتمتع مصر أيضًا بإمكانية الوصول إلى المعدات العسكرية الحديثة مثل الطائرات المقاتلة والدبابات والغواصات. شارك جيشها في العديد من النزاعات، بما في ذلك حرب الخليج والصراع المستمر في اليمن.

تليها الجزائر في ترتيب إفريقيا العسكرية. لديها ميزانية دفاعية تتجاوز 10 مليارات دولار. الجزائر لديها أكثر من 130 ألف جندي نشط و 150 ألف جندي احتياطي ولديها طائرات مقاتلة ودبابات ومدفعية، وبالتالي ترسانة ضخمة من المعدات العسكرية الحديثة.

ثالث أقوى جيش في القارة هو جيش جنوب إفريقيا، بميزانية دفاعية تزيد عن 4.3 مليار دولار، وأكثر من 78 ألف جندي نشط و 17 ألف جندي احتياطي. كما أن لديها إمكانية الوصول إلى المعدات العسكرية الحديثة (الطائرات المقاتلة والدبابات والغواصات). شارك جيش جنوب إفريقيا في العديد من بعثات حفظ السلام، بما في ذلك في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان.

تأتي نيجيريا في المرتبة الرابعة بميزانية دفاعية تزيد عن 2.4 مليار دولار. يوجد في البلاد أكثر من 120.000 جندي نشط و 80.000 جندي احتياطي ولديها إمكانية الوصول إلى المعدات الحديثة مثل الطائرات المقاتلة والدبابات والمدفعية. وشارك جيشها في عدة صراعات، بما في ذلك تمرد جماعة "بوكو حرام" في الشمال الشرقي للبلاد.

إثيوبيا لديها خامس أقوى جيش في أفريقيا. ميزانية دفاعها تزيد عن 400 مليون دولار. مع أكثر من 180.000 جندي نشط و 150.000 جندي احتياطي، تتمتع البلاد بإمكانية الوصول إلى الطائرات المقاتلة والدبابات والمدفعية. شارك الجيش الإثيوبي بشكل ملحوظ في الحرب الأهلية الوطنية والصراع المستمر في الصومال.

ويحتل المغرب المركز السادس بميزانية دفاعية تزيد عن 3.4 مليار دولار وأكثر من 200 ألف جندي نشط و 150 ألف احتياطي. بعد الوصول إلى المعدات الحديثة (الطائرات القتالية والدبابات والمدفعية)، شارك جيشها في العديد من النزاعات، بما في ذلك الصحراء الغربية.

سابع أقوى جيش في إفريقيا هو جيش السودان: ميزانية دفاعية تزيد عن 2.2 مليار دولار، وأكثر من 109 آلاف جندي نشط و 150 ألف جندي احتياطي، والوصول إلى الطائرات المقاتلة والدبابات والمدفعية. شارك جيش البلاد في العديد من النزاعات، بما في ذلك في دارفور.

المركز الثامن يذهب إلى كينيا: ميزانية دفاعية تزيد على 800 مليون دولار، خاصة الوصول إلى الطائرات المقاتلة والدبابات والمدفعية. وشارك جيشها في عدة بعثات لحفظ السلام، بما في ذلك الصومال وجنوب السودان.

تأتي تنزانيا وأنغولا في المركزين السفليين من قائمة العشر الأوائل هذه. وتبلغ ميزانيات الدفاع لكل منهما أكثر من 600 مليون دولار وأكثر من 3.5 مليار دولار. تنزانيا لديها أكثر من 30 ألف جندي نشط و 50 ألف جندي احتياطي وأنغولا لديها أكثر من 107 آلاف نشط و 500 ألف في الاحتياط. يتمتع كلا البلدين بإمكانية الوصول إلى المعدات العسكرية الحديثة ، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والدبابات والمدفعية. شارك الجيش التنزاني في العديد من بعثات حفظ السلام ، بما في ذلك في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان. أنغولا، في الحرب الأهلية الأنغولية والصراع المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ومع ذلك، فإن هذا الترتيب لم يأخذ في الاعتبار عوامل مثل تدريب أو خبرة الجيوش. بالإضافة إلى ذلك، يضيف الموقع، تواجه العديد من الدول الأفريقية تحديات مثل الفساد وعدم الاستقرار السياسي والجماعات المتمردة، والتي يمكن أن تؤثر على قوة وفعالية جيشها.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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