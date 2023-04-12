هولندا توقف كل وارادات الغاز الطبيعي من روسيا

وقال يتن للوكالة إن "هولندا توقفت عن إبرام عقود جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا هذا العام، وتتطلع إلى إنهاء العقود السابقة، وأضاف أن المحادثات مع الشركات مازالت مستمرة".وذكرت الوكالة إن "قرار الحكومة الهولندية سيطبق على العقود الفورية وطويلة الأجل".