الكشف عن "سيناريوهات مفاجئة" لحرب أوكرانيا

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الوثيقة التي حصلت عليها واحدة من بين وثائق تابعة لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" جرى تسريبها، مؤخرا، على منصات التواصل، وسبب حرجا كبيرا لواشنطن.وبحسب المصدر، فإن تلك السيناريوهات الأربعة:- وفاة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.- وفاة الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي.- قيام الجيش الأوكراني بشن هجوم على الكرملين في قلب موسكو.- وقوع تغيير يؤدي إلى إزالة القيادة في الجيش الروسي.توضح الوثيقة أنه حتى في حال وقوع هذه التغيرات التي تبدو "محورية"، فإن الحرب التي بدأت في 24 فبراير 2022 ستستمر لمدة طويلة.وتحاول الوثيقة "استشراف" ما يمكن أن يقع في الحرب، إذا حصل أي من بين السيناريوهات الأربعة المذكورة.ومن بين التبعات الواردة، حصول تصعيد كبير بسبب وقوع "حادث محوري" لم يكن محل توقع، فضلا عن إمكانية الدخول في مفاوضات لأجل التسوية.لكن ما هو واضح هو أن تلك التغيرات ستؤدي حتما إلى إحداث مسار جديد للأزمة العسكرية الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.