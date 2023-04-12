في سوريا.. التحالف الدولي يعلن القضاء على قيادي في "داعش"

أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية القضاء على القيادي في تنظيم "داعش" حذيفة اليمني، واثنين من أعوانه شرقي سوريا.



وقالت القيادة في بيانها: "نفذت القوات الأمريكية غارة بمروحية في شرق سوريا في وقت متأخر من مساء يوم 8 أبريل نيسان، قضت خلالها على حذيفة اليمني، من تنظيم "داعش"، واثنين من رفاقه".

وأضافت "لم يسقط قتلى أو جرحى مدنيون".