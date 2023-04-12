حصيلة ثقيلة لإعصار "فريدي" في مالاوي

أعلن رئيس جمهورية مالاوي لازاروس شاكويرا، أن عدد ضحايا الإعصار المداري "فريدي" في الجهورية تجاوز ألف شخص.



وقال شاكويرا: "البلاد تواصل أعمال الترميم بعد الإعصار المدمر".



وأشار إلى أن "فريدي" كان الأكثر تدميرا لمالاوي من بين جميع الأعاصير التي ضربت البلاد على مدى العقدين الماضيين.



وأعلنت سلطات مالاوي في وقت سابق مقتل 676 وفقدان 538 شخصاً.