المقطوعة بين البلدين منذ 2017.. قطر والبحرين تعلنان عودة العلاقات الدبلوماسية

وأنهت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يناير/كانون الثاني 2021، مقاطعة استمرت ثلاث سنوات ونصف لقطر، واستأنفت كل هذه الدول ما عدا البحرين علاقات وروابط السفر والتجارة في العام نفسه.وقال البلدان في بيانين منفصلين، إن لجنة المتابعة القطرية البحرينية عقدت اجتماعها الثاني في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالعاصمة السعودية الرياض، وقررت إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وتحدث ولي عهد البحرين مع أمير قطر في اتصال هاتفي في يناير/كانون الثاني 2023، في إشارة إلى أن الجارتين الخليجيين تتجهان نحو إصلاح العلاقات.تركَّز الخلاف الذي دفع الدول الأربع إلى قطع كل العلاقات مع قطر في 2017 حول دعمها لحركات إسلامية يعتبرها جيرانها العرب خطراً، وعلى علاقات الدوحة مع إيران وتركيا.وقادت السعودية جهوداً لإعادة بناء العلاقات مع قطر، واستأنفت هي ومصر العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.وكانت مملكة البحرين، أعلنت في 5 يونيو/ حزيران عام 2017، قطع العلاقات مع قطر، "بسبب إصرارها على المضي في زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، والتدخل في شؤونها والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي، ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة، وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية حينها.