قائمة بالحسابات الفلكية لمطلع شهر شوال وبداية عيد الفطر

وحسب القائمة التي نشرها موقع الحكومة البريطانية الرسمي، فإن هلال شوال لن يظهر في غالبية دول العالم، بما فيها جميع الدول العربية والإسلامية، في 20 نيسان/ أبريل (الخميس)، فيما تمكن رؤيته بالعين المجردة في بعض مناطق أمريكا الشمالية وهاواي، لكن قد يتطلب الأمر ظروفا جوية ملائمة في بعض الأجزاء، كما تمكن رؤيته بالتلسكوب في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والكاريبي.ويشير التقويم البريطاني إلى أن هلال شوال سيولد أولا في نيوزلندا عند الساعة 05:13 صباح 20 نيسان/ أبريل بتوقيت غرينتش (17:13 بتوقيت نيوزيلندا)، لكنه سيغيب قبل غروب الشمس، قبل أن يظهر لاحقا في المناطق الأخرى المشار إليها في اليوم ذاته.أما باقي دول العالم وبينها العراق، فيمكنها رؤية الهلال بوضوح في 21 نيسان/ أبريل 2023 (الجمعة)، باستثناء مناطق محدودة في جنوب الكرة الأرضية.وكان المجلس الأوروبي للإفتاء قد حدد مسبقا بداية رمضان وعيد الفطر بناء على هذه الحسابات، وهو ما دأب عليه منذ سنوات، حيث حدد بداية شوال وعيد الفطر في 21 نيسان/ أبريل الجاري.ويستند المجلس إلى قرارات سابقة له وبناء على مقررات مؤتمرات فقهية وعلمية حول اعتماد الحسابات الفلكية لتحديد بداية الأشهر القمرية، بما في ذلك إمكانية رؤية الهلال في أي مكان في العالم، حتى لو كان ذلك باستخدام التلسكوب.وكانت جميع الدول الإسلامية تقريبا، باستثناء بنغلاديش، قد بدأت صيام شهر رمضان في وقت واحد (23 آذار/ مارس) هذا العام، متوافقة مع الحسابات الفلكية (دون الإعلان عن ذلك)، وهو اجتماع نادر، حيث دأبت بعض الدول على اعتماد الحسابات الفلكية، فيما تصر أخرى على الرؤية بالعين المجردة لتحديد رمضان وشوال.ورغم هذه الوحدة في بداية شهر رمضان، فإنه لم يصدر أي إعلان عن وجود توافق مسبق حول ذلك بين الدول الإسلامية.ويشار إلى أن التقويم البحري البريطاني يعدّ أهم مصدر معتمد للحسابات الفلكية، خصوصا تحديد بداية الأشهر القمرية.