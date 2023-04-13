أمريكا تكشف تفاصيل اعتقال قيادي "داعشي" بارز في سوريا.. فمن هو حذيفة اليمني؟

وأضاف البيان: "سيعطل اعتقال حذيفة اليمني ومعاونيه قدرة التنظيم على التخطيط للعمليات وتنفيذها" مشيراً إلى أن "العملية لم تسفر عن مقتل أو إصابة مدنيين".وقال المتحدث باسم القيادة المركزية، جو بوتشينو، إن العمليات ضد "داعش" ضرورية لأمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن "داعش بأيديولوجيته لا يزال يمثل تهديدا للمنطقة وخارجها إذ يحتفظ التنظيم بالقدرة على شن هجمات في العراق وسوريا كما يمتلك رغبة بتنفيذ هجمات أبعد من الشرق الأوسط".وقال الجيش الأمريكي هذا الشهر، إنه قتل قيادياً كبيراً في تنظيم "داعش" بسوريا يُدعى خالد أحمد الجبوري. وذكرت واشنطن أنه كان مسؤولاً عن التخطيط لهجمات التنظيم الارهابي في أوروبا وتركيا، وتطوير هيكل قيادة التنظيم في تركيا.وجاء في البيان، أن "مقتل الجبوري سيعطل بصورة مؤقتة، قدرة التنظيم على التخطيط لشن هجمات خارجية".في سياق متصل، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، المعني بمراقبة أعمال العنف التي تندلع في سوريا منذ عام 2011، إن الجبوري وصل قبل 10 أيام إلى منطقة تقع في ريف إدلب بشمال سوريا.وقال المرصد إن "القيادي قُتل بعد أن تم استهدافه بالقرب من منزله، أثناء سيره وهو يجري اتصالاً هاتفياً". وأضاف أن طائرة مسيرة استهدفته، وأن دوي انفجار سُمع على طريق "كفتين-كللي" في ريف إدلب الشمالي.جدير بالذكر أنه تم نشر القوات الأمريكية بسوريا في عام 2015؛ لمساعدة الأكراد السوريين وحلفائهم الآخرين، في القتال ضد تنظيم "داعش" الارهابي.