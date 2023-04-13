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العراق خارج القائمة.. لائحة بأكثر الدول المديونة لصندوق النقد الدولي

دوليات

2023-04-13 | 04:35
العراق خارج القائمة.. لائحة بأكثر الدول المديونة لصندوق النقد الدولي
2,652 مشاهدة


السومرية نيوز – دوليات

تحول صندوق النقد الدولي إلى أحد أكبر 3 دائنين حول العالم خلال الألفية الحالية، بسبب المصاعب التي تواجه الاقتصادات العالمية النامية.

وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي، وجود 19 دولة عليها ديون تتجاوز المليار دولار أمريكي لصالح الصندوق، من إجمالي عدد الدول الدائنة من المؤسسة الأممية الاقتصادية، البالغ عددهم 94 دولة.

ويبلغ إجمالي الديون القائمة لصالح صندوق النقد الدولي، حتى نهاية يوم عمل 12 نيسان الجاري، نحو 114.2 مليار دولار أمريكي.

ويقصد بالديون القائمة، الأموال التي لم يستحق موعد سدادها بعد، ولا تشمل الديون التي استحقت سواء تم سدادها أو تخلفت الدول عن السداد.

في هذا التقرير، تستعرض "السومرية نيوز"، قائمة الدول التي يستحق عليها ديون لصالح صندوق النقد الدولي، بقيمة مليار دولار أو أكثر، حتى نهاية يوم عمل 12 نيسان 2023.

الأرجنتين
الأرجنتين اليوم هي أكبر دائن من جانب صندوق النقد الدولي بقيمة ديون قائمة تبلغ 33.25 مليار دولار أمريكي، إذ تواجه الدولة مصاعب مرتبطة بانهيار سعر صرف عملتها المحلية، وارتفاع التضخم لمستويات تاريخية تجاوزت 100% في بعض الشهور من العام الماضي.

والعام الماضي، أبرمت الأرجنتين اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي بشأن صفقة جديدة بقيمة 44.5 مليار دولار، في إنجاز كبير في المحادثات المتوترة لإعادة هيكلة القروض التي لا تستطيع البلاد سدادها.

مصر
أما مصر، فإنها اليوم ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي، بإجمالي قيمة ديون قائمة 13.2 مليار دولار أمريكي، وسط حاجة القاهرة للسيولة النقدية المرافق لبرنامج إصلاح اقتصادي حديث بدأته العام الماضي.

كانت الحكومة المصرية قد أعلنت التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في تشرين أول الماضي للحصول، على قرض جديد لمعالجة الفجوة التمويلية التي قدرها الصندوق بنحو 17 مليار دولار وحل أزمة النقد الأجنبي.

واستلمت مصر أول دفعة من صندوق النقد الدولي في كانون أول الماضي الماضي، بينما تظهر وثائق الصندوق أن الدفعات سيتم تسليمها إلى القاهرة في آذار وأيلول من كل عام وتحديداً من 2023 إلى 2026.

وخلال العام الماضي، تخارج من مصر قرابة 23 مليار دولار، بحسب تصريحات لوزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، على شكل مدفوعات الواردات، وتخارج مستثمرين من أدوات الدين المصرية.

وفي السطور التالية، قائمة الدول التي يستحق عليها ديون لصالح صندوق النقد الدولي، بقيمة تتجاوز 1 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية 12 نيسان الجاري:

- الأرجنتين: 33,251,713,750

- مصر: 13,419,696,671

- أوكرانيا: 8,980,269,172

- الإكوادور: 6,096,350,000

- باكستان: 5,566,083,335

- كولومبيا: 3,750,000,000

- أنغولا: 3,213,400,000

- جنوب إفريقيا: 3,051,200,000

- نيجيريا: 2,454,500,000

- كينيا: 1,766,686,300

- كوت ديفوار: 1,547,694,336

- المغرب: 1,499,800,000

- تونس: 1,496,457,911

- الأردن: 1,464,952,000

- غانا: 1,254,415,500

- الكونغو الديمقراطية: 1,142,200,000

- بنغلاديش: 1,050,210,800

- سيرلانكا: 1,041,892,508

- الكاميرون: 1,008,780,000



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