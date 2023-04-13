المهاجرون عبر المتوسط.. حديث عن العام الأكثر دموية

وأشارت المنظمة إلى أن تأخر الدول في بدء عمليات الإنقاذ ساهم في هذه الكارثة.ولا شك أن اندلاع أزمة أوكرانيا عملت على تشتيت أنظار العالم عن زوارق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، لكنها لم تلغ واقع أن البحر الأبيض المتوسط يبتلع عابريه.. ليتحوّل إلى أكثر الطرق فتكا بالمهاجرين في العالم.وبحسب المنظمة الدولية للهجرة ومنظمات دولية أخرى، "شكلت الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بدايةً دموية للمهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط، بوفاة 411 شخصا".ووصفت المنظمة الدولية هذه الفترة، بالربع الأول الأكثر تسجيلا للوفيات، منذ 6 أعوام.وبالإجمال، سُجل أكثر من 20 ألف وفاة، منذ عام 2014، على طول الطريق البحري الخطير بين شمال إفريقيا والشواطئ الجنوبية لأوروبا.وعدد من وصلوا عبر البحر المتوسط إلى الشواطئ الأوروبية، منذ بداية هذا العام بلغ نحو 28 ألف شخص، وفق الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، وهو عدد يوازي 3 أضعاف العدد المسجَّل، في الفترة نفسها من العام الماضي.ومنذ عام 2015، تم إنقاذ نحو 300 ألف شخص أثناء محاولتهم العبور البحر المتوسط، وفق وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية.وتعد تونس وليبيا نقطتا الانطلاق الرئيسيتين للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، عبر البحر الأبيض المتوسط.ويصل غالبية المهاجرين الأفارقة إلى شواطئ إيطاليا وجزرها.. وإلى اليونان وجزره أيضا.ومع عودة أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى الارتفاع.. عاد الخطاب المناهض للهجرة إلى الارتفاع أيضا.. في دول أوروبية عدة.