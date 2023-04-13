الكشف عن سبب فرض الحظر الجوي في تايوان

وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في تايوان، إن "إطلاق الصين، يوم الأحد، لقمر صناعي خاص بالطقس هو السبب وراء إعلان البلاد فرض حظر جوي في منطقة شمالي تايوان في بحر الصين الشرقي".وأكدت الوكالة أن "الأمر لا يتعلق بتدريبات عسكرية".