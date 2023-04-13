معلومات "مقلقة" تخص المختبرات البيولوجية الأمريكية

وقال كنعاني في تغريده له عبر "تويتر": "هذه الأنشطة تتعارض مع التزامات أمريكا الدولية، وخاصة اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، وتعد تهديدا للبشرية.. القضية تتطلب تحقيقا دوليا محايدا."وفي وقت سابق من أبريل الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن واشنطن استأنفت برنامج بناء المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، وتقوم بتوسيع برامج تدريب علماء الأحياء الأوكرانيين.وقال قائد قوات الحماية من الإشعاع والكيميائيات والبيولوجيا التابعة للقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف في تصريحات للصحفيين: "رغم التوقف الاضطراري المرتبط بإجراء العملية العسكرية الخاصة، تم الآن استئناف الأنشطة في إطار البرنامج، وتتمثل المهام الرئيسية في هذه المرحلة في مواصلة بناء المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، وكذلك توسيع أشكال تدريب علماء الأحياء الأوكرانيين".وأكد كيريلوف أن حقائق الأنشطة العسكرية البيولوجية للبنتاغون، والتي كشفتها الدفاع الروسية في وقت سابق، تجبر واشنطن على بذل جهود لإخفاء الطبيعة الحقيقية.