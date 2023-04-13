لقاء سعودي إيراني جديد في الرياض وطهران

وحسب "تسنيم"، رحب وكيل وزارة الخارجية السعودية لشؤون المراسم في اللقاء بحضور الوفد الإيراني في الرياض وجدة، معربا عن استعداد وزارة الخارجية السعودية التام لتقديم المساعدة اللازمة.وأفادت "تسنيم" بأن عبد المجيد بن راشد السماري أعرب عن شكره وتقديره لتسهيل وتسريع وترحيب إيران الحار بوفد المملكة العربية السعودية.وأوضحت "تسنيم" أن الوفد السعودي يقيم في طهران اعتبارا من يوم السبت الماضي للأسبوع الحالي وسيغادر العاصمة غدا متوجها إلى مدينة مشهد.