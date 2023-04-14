النقد الدولي: هذا ما فعلته البنية الرقمية في هذه الدولة

صرح لويس إي بروير، كبير الممثلين المقيمين لصندوق النقد الدولي في الهند، في تغريدة على تويتر إن البنية التحتية الرقمية العامة في الهند تعمل على تغيير حياة الناس.

وقال النقد الدولي في ورقة عمل إن رحلة الهند في تطوير "بنية تحتية رقمية عامة عالمية المستوى" تسلط الضوء على الدرس المستفاد من البلدان الأخرى التي تشرع في التحول الرقمي الخاص بها".

وجاء في ورقة العمل "تكديس الفوائد المستفادة من رحلة الهند الرقمية" أن تطوير مكدس الهند يسترشد بنهج اللبنات التأسيسية، والتركيز على دعم الابتكار عبر النظام البيئي.



ويتضمن نهج الكتلة الإنشائية تفكيك مكونات الحل لمجموعة من المشكلات وتحديد الحد الأدنى من النواة المشتركة.



ووفقاً للورقة البحثية، بالنسبة لدولة متنوعة مثل الهند، يوفر نهج لبنة البناء لمن هم أقرب إلى المشكلة الأدوات الأساسية لإنشاء حلول مخصصة، إن التركيز على دعم نظام بيئي نابض بالحياة يعني الحاجة إلى قابلية التشغيل البيني بين البنية التحتية الرقمية العامة المختلفة (DPIs) والتصميم الذي يركز على المنافسة في الهند، تم دعم قابلية التشغيل البيني من خلال المعايير المفتوحة، مما سمح لأي شخص باستخدام الوظائف التي توفرها India Stack.



وجاء في الورقة البحثية: "يتم تطبيق هذه المبادئ على DPIs الأخرى في التعليم والصحة، بما في ذلك لقاح Covid-19 ومنصة التوزيع، CoWIN"، سمح استخدام العمود الفقري الرقمي للهند بتوسيع نطاق تقديم اللقاح بسرعة والتغلب على تحديات مثل الهجرة الداخلية على نطاق واسع، تم نشر التكنولوجيا الأساسية لـ CoWIN في إندونيسيا والفلبين وسريلانكا وجامايكا للمساعدة في تسهيل برامج التطعيم الخاصة بهم"، أضافت الصحيفة.