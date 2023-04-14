الإمارات تقدم دعما إغاثيا بقيمة مليار دولار لباكستان

وأضاف دار على تويتر: "بنك دولة باكستان يعمل الآن على الوثائق اللازمة لأخذ الوديعة المذكورة من السلطات الإماراتية".وكانت الإمارات قد مددت أجل وديعة قيمتها ملياري دولار لدى البنك المركزي الباكستاني في كانون الثاني الماضي، كما أضافت مليارا جديدا إلى الوديعة.وتأتي الخطوة الإماراتية في إطار إغاثة اقتصاد الدولة الواقعة جنوبي آسيا، والتي عانت من فيضانات مدمرة نهاية العام الماضي.انخفض احتياطي النقد الأجنبي لباكستان إلى 5.6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في 9 سنوات تقريبًا، ويكفي لتغطية أقل من شهر واحد من الواردات.