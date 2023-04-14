بينها العراق.. 12 دولة تصوت ضد إدانة النظام السوري بمجلس الأمن

ورحب تقرير للشبكة، بقرار مجلس حقوق الإنسان في 4 نيسان/ أبريل الجاري، والذي مددت بموجبه ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا لمدة سنة واحدة.وأشار إلى أن المجلس "أصدر 41 قرارا متعلقا بحالة حقوق الإنسان في سوريا منذ بداية الحراك الشعبي (آذار/ مارس 2011) حتى الآن، من بينها 14 قرارا متعلقاً بإنشاء بعثة تقصي حقائق، التي أصبحت لجنة تحقيق دولية، وتمديد عملها".وذكر التقرير، أن "12 دولة صوتت بشكل مستمر منذ آذار/ مارس 2011 ضد هذه القرارات ولصالح النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان.