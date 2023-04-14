1.7 مليون حجم مبيعات السيارات عربياً في 2022.. تعرف على حصة العراق منها

وبلغت الحصة السوقية لأكبر ثلاث أسواق (السعودية، الإمارات، ومصر) أكثر من 60 في المئة من مبيعات السيارات في الأسواق العربية.بلغت حصة المملكة العربية السعودية وحدها 36.7 في المئة من إجمالي مبيعات السيارات في 2022 بواقع 625.9 ألف مركبة، بنمو 7.1 في المئة مقارنة بـ2021.وحلّت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بـ217.2 ألف سيارة، وبحصة وصلت إلى 12.7 في المئة من إجمالي مبيعات السيارات في الدول العربية.في المقابل، انخفضت مبيعات السيارات في مصر التي حلّت ثالثاً من حيث حجم المبيعات بنسبة 32.6 في المئة إلى 186.8 ألف سيارة، وبلغت حصة السوق المصرية من مبيعات السيارات الجديدة عربياً خلال العام 10.9 في المئة.وتراجعت مبيعات السوق المغربية 12.3 في المئة إلى نحو 144.1 ألف سيارة، وحلّت رابعة من حيث حجم المبيعات عربياً.وتراجعت المبيعات في سلطنة عُمان 10.8 في المئة إلى 64.3 ألف سيارة.ونمت سوق السيارات الجديدة في قطر 34.9 في المئة خلال عام 2022 بفعل كأس العالم ليصل إجمالي المبيعات إلى 61.4 ألف سيارة.ووصلت مبيعات السيارات في تونس إلى 55 ألفاً مع تراجع بلغت نسبته 10.5 في المئة.بينما شهدت المبيعات في الأردن نمواً خلال عام 2022 بنسبة 26.7 في المئة إلى 36.9 ألف سيارة، وتراجعت في البحرين أربعة في المئة إلى 25.7 ألف، كما انخفضت في الجزائر 22.8 في المئة إلى 25.4 ألف.وصعدت مبيعات السيارات في لبنان 82.8 في المئة إلى 23.8 ألف سيارة.وأخيراً انخفضت مبيعات السيارات الجديدة في اليمن 2.3 في المئة إلى ثمانية آلاف ومئتي سيارة، وفي سوريا بلغ الانخفاض 75.5 في المئة إلى 478 سيارة.